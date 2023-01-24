Подмосковье 24 января 2023, 16:30 Хоккеисты из Чехова сохранили лидерство на чемпионате студенческой лиги Подмосковья

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На прошлой неделе завершился седьмой тур чемпионата студенческой хоккейной лиги Московской области. После двух очередных побед команда из Чехова сохранила лидерство.

Пока чеховские хоккеисты не потерпели на турнире ни одного поражения, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

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В начале тура команда из Можайска обыграла соперников из Балашихи со счетом 3:2. Позднее хоккеисты из Подольска в серии буллитов обошли спортсменов из Мытищ — 6:5. Игра между «Лобней» и «Чеховом» окончилась победой последних — 9:10.

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Отметим, что расписание игр и прямые трансляции можно найти в группе студенческой хоккейной лиги Московской области в социальной сети «ВКонтакте».

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