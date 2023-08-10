Подмосковье 10 августа 2023, 09:28 Хоккеисты из Балашихи вышли в четвертьфинал турнира за Кубок Овечкина Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Третий игровой день юбилейного Кубка Александра Овечкина завершился в Подмосковье. В четвертьфинал вышла подмосковная команда «Балашиха».

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, команды «Атлант» из Мытищ и «Витязь» из Подольска продолжат борьбу за 9-12-е место.

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Коллектив из Балашихи сохранил лидерство в группе «А», переиграв «Салават Юлаев» из Уфы со счетом 5:1. При этом «Витязь» оказался сильнее «Атланта» со счетом 7:4.

В четвертьфинале спортсмены из Балашихи встретятся с командой «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга, которая заняла четвертое место в группе «Б». В матчах за 9-12 места поборются «Атлант» из Мытищ и «Трактор» из Челябинска, а также «Витязь» из Подольска и «Ак Барс» из Казани. Узнать расписание игр можно по ссылке.

Финальные матчи соревнований пройдут 12 августа в Красногорске.

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