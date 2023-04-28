Подмосковье 28 апреля 2023, 18:05 Хоккеисты из Балашихи стали обладателями Кубка Шалимова Фото: Федерация хоккея Московской области

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Юные хоккеисты из команды «Балашиха» стали победителем ежегодного турнира «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Шалимова», который прошел в Мытищах. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Интрига соревнований сохранялась вплоть до заключительного матча, когда «Атлант» из Мытищ, выигравший во всех четырех предыдущих встречах, вышел на лед против «Балашихи». Причем, если бы хозяев поля устроила любая победа, то их соперникам нужна была только победа в основное время — только так они могли набрать достаточное количество очков и выйти на первое место. И они это сделали, сыграв со счетом 4:2. Серебряные награды на счету мытищинского «Атланта», бронза у «Дмитрова».

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Лучшими игроками турнира стали бомбардир Владимир Уколов («Дмитров»), нападающий Кирилл Максименко («Балашиха»), защитник Денис Недошкуло («Атлант») и вратарь Егор Тюрин («Балашиха»).

Ранее воскресенский «Химик» одержал четвертую победу в финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги над красноярским «Соколом». Игра закончилась со счетом 7:3. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил спортсменов с победой.