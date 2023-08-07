Подмосковье 07 августа 2023, 17:00 Хоккеисты из Балашихи победили в первом матче турнира на Кубок Александра Овечкина Unsplash

Читать 360tv в

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени Ляпкина участвуют в турнире на Кубок Александра Овечкина. Чемпионат стартовал 7 августа. Хоккеисты из Балашихи уже обыграли московское «Динамо».

Соревнования проходят на арене в Красногорске. За главный приз борются 12 команд сильнейших хоккейных академий из Москвы, Уфы, Челябинска, Омска и других городов России.

Реклама

Хоккеисты 2011 года рождения из Балашихи провели встречу с командой «Динамо» из Москвы, выиграв со счетом 5:1. Следующий матч будет с командой «Трактор» из Челябинска.

Кубок Александра Овечкина начался с проведения киберспортивного турнира по хоккею. Призовой фонд составляет миллион рублей. Финалисты сыграют с самим Александром Овечкиным. Награждение пройдет 12 августа. Расписание и прямые трансляции игр можно смотреть на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».