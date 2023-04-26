Подмосковье 26 апреля 2023, 15:00 Хоккеисты из 6 округов Подмосковья выступят на Кубке Виктора Шалимова в Мытищах Федерация хоккея Московской области

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Ежегодный хоккейный турнир «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Шалимова» стартовал в Мытищах. В Министерстве физической культуры и спорта Московской области рассказали, что за трофей поборются команды из шести городов.

В турнире принимают участие команды хоккеистов 2013 года рождения. Это «Хоккейная академия Фетисова» (Домодедово), «Витязь» (Подольск), «Дмитров», «Кристалл» (Электросталь), «Балашиха» и «Атлант» (Мытищи). За три дня каждая из команд сыграет по пять матчей.

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На открытии соревнований к юным хоккеистам обратился прославленный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы Виктор Шалимов. Он пожелал ребятам удачно выступить и показать красивый честный хоккей.

Воскресенский «Химик» одержал четвертую победу в финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги над красноярским «Соколом». Игра закончилась со счетом 7:3. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил спортсменов с победой.