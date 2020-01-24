Хоккеисты «Химика» дали пенсионерам Воскресенска мастер-класс катания на коньках

Профессиональные хоккеисты из клуба «Химик» дали мастер-класс катания на коньках для воскресенских пенсионеров-участников программы «Активное долголетие». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Второй год подряд в Воскресенском городском округе работает губернаторская программа «Активное долголетие». Пенсионеры старше 60 лет могут бесплатно заниматься различными видами спорта, ездить на экскурсии и просто общаться с близкими по духу людьми.

Участница программы «Активное долголетие» из Каширы и мастер спорта по фигурному катанию Валентина Горностаева заметила, что когда человек выходит на пенсию, ему нужно найти себя, ведь многие просто не знают, что дальше делать и как жить.

«Эта программа как раз и направлена на облегчение этих поисков. Записавшись в группу „Активное долголетие“, они уже не одиноки, они приходят в коллектив, и у них появляются новые интересы и самое главное — время на них. Поэтому я думаю, что это замечательная программа для наших пенсионеров», — высказала свое мнение Валентина Горностаева.

Встреча активных долгожителей из разных городов области прошла на воскресенском льду совсем не случайно — поводов для гордости в хоккейной истории Воскресенска достаточно.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Участник программы «Активное долголетие» Борис Веригин играл за ХК «Химик» 16 лет. «Захотелось сегодня вернуться на лед. Движение — это жизнь. Молодцы, что проводят такие мероприятия, и люди интересуются этим, особенно старшее поколение. Ведь для многих в этом возрасте уже утрачено чувство искренней радости. А такие проекты как раз поддерживают и вдохновляют нас на жизнь», — сделал акцент Борис Веригин.

Начальник Воскресенского управления соцзащиты населения Владимир Бормашов, в свою очередь, отметил, что основная задача для старшего поколения жителей Подмосковья сегодня — встретиться, пообщаться, потренироваться в свое удовольствие. «Здоровый образ жизни — всегда важно и хорошо, тем более для людей этого возраста», — добавил Владимир Бормашов.

Покататься на коньках в Воскресенск приехали участники «Активного долголетия» из шести округов: Озеры, Кашира, Серебряные Пруды, Чехов, Электросталь и Серпухов. Самому старшему участнику 83 года. Мастер-класс на льду проводится уже в третий раз, за это время его посетили свыше 200 человек.

Число желающих вступить в ряды «активных долгожителей» растет с каждым днем. Глава Воскресенского городского округа Артур Болотников уточнил, что если 1 сентября 2019 года в клубе «Активного долголетия» было записано около 300 участников, то сегодня эта цифра выросла до 800 человек. Больше всего старшее поколение интересуют бассейн, хоккей и коньки, пешие прогулки, туристические поездки.

«Самое интересное — и что нас отличает от других округов Московской области — наши активные долгожители занимаются приемами самообороны, в том числе и айкидо. Такого еще нет нигде!» — обратил особое внимание Артур Болотников.

Заслуженный мастер спорта Александр Черных напомнил, что губернаторская программа «Активное долголетие» позволяет старшему поколению бесплатно посещать бассейн, спортивные залы, катки. «Эти занятия хорошо сказываются и на их здоровье. И здесь также присутствует воспитательный момент для молодежи — как надо проводить свободное время. Ведь вклад в свое здоровье — это самое важное и нужное», — констатировал Александр Черных.