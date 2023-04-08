Подмосковье 08 апреля 2023, 13:59 Хоккеистки из Воскресенска привезли домой золото зимней Спартакиады молодежи

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Участницы женской хоккейной команды «7.62» из Воскресенска вернулись домой с золотом зимней Спартакиады. Девушки выступили в составе сборной Подмосковья и добились блестящих результатов.

Глава Воскресенска Алексей Малкин пришел на тренировку, чтобы лично поблагодарить юных хоккеисток и поздравить их с отличным результатом.

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«Девушки выиграли спартакиаду общероссийскую, просто молодцы! Наш „Химик“, за который мы все болеем сейчас, в полуфинале, а девчонки уже финал выиграли. Ребятам желаю равняться на них», — заметил Малкин.

Спортсмены в долгу не остались и преподнесли главе округа сувенир — шайбу ЖХЛ.

Женская команда в Воскресенске появилась в 2020 году, но уже хорошо известна далеко за пределами области.

«Мы показали определенный уровень на Спартакиаде. По большому счету, играли в приличный, красивый хоккей. Все игры хорошо смотрелись, поэтому результатом довольны», — говорит главный тренер команды «7.62» Александр Сырцов.

Девушки не скрывают эмоций от пережитого триумфа и настроены на дальнейшие тренировки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.

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