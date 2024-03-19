Подмосковье 19 марта 2024, 15:54 Хоккеистки из Ступина победили на Всероссийском турнире «Золотая шайба» фото: соцсети КДХЛ "Золотая шайба"

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​Спортсменки ступинского хоккейного клуба «Капитан» победили во Всероссийском турнире «Золотая шайба 3×3». Воспитанницы СШОР имени В. М. Боброва завоевали две золотые и одну серебряную медали.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, команда «Капитан» заняла первые места среди девушек 2012–2014 годов рождения и 2010–2011 годов рождения.

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Команда девушек 15-17 лет уступила команде из Татарстана и получила «серебро».

Яна Аладышкина и Антонина Парная забросили по 11 шайб, а Инна Невзорова поразила ворота соперниц 10 раз — спортсменки вошли в число лучших бомбардиров турнира.

Всероссийские соревнования «Золотая шайба 3×3» прошли с 3 по 9 марта в Ставропольском крае.

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