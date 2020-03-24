Хоккеист впал в кому после избиения в городе Видное

В городе Видное хоккеиста Евгения Ермишина избили на банкете в ресторане до состояния комы. Юноша — тренер детской команды и судья профессиональных матчей. Сейчас он в реанимации, а его родители изо всех сил надеются на выздоровление сына.

Врачи диагностировали у молодого хоккеиста перелом основания черепа, сильнейшие гематомы и ушибы. Ему сделали уже две трепанации. У следователей пока что нет ответа на вопросы о том, кто и зачем избил юношу.

Сам Евгений из спортивной семьи. В прошлом его мама — тренер по фигурному катанию, а отец — мастер спорта по хоккею международного класса. Молодой человек пошел по стопам родителей. За клюшку взялся в семь лет.

Все подробности — в сюжете «360».