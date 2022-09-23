Хоккеист Якушев посетил тренировку хоккейной сборной МГОУ | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 22:19 Поделиться Telegram

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Viber Хоккеист Якушев посетил тренировку хоккейной сборной МГОУ

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Хоккеисты сборной Московского государственного областного университета в рамках регулярной тренировки пообщались с легендой советского хоккея. Хоккеист и тренер Александр Якушев поприсутствовал на тренировке молодых спортсменов.

В хоккейную сборную Московского государственного областного университета входят

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магистранты и бакалавры первого курса. Сейчас в студенческой команде 18 человек, но команда растет. Для кого-то это возможность начать строить карьеру хоккеистов, а для кого-то — просто радость заниматься любимым видом спорта и совершенствовать навыки, чтобы передавать их будущим воспитанникам.

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На одну из регулярных тренировок к студентам пришел знаменитый выпускник вуза, легенда российского хоккея Александр Якушев. Подготовку спортсменов он оценил положительно. Сказал, что это уже уровень молодежной лиги.

«Студенческие команды развиваются практически по всей России. И это создает надежду на то, что наш хоккей будет получать даже из студенческой лиги приток хороших игроков для сборных команд», — отметил Александр Якушев.

После тренировки Александр Якушев провел автограф-сессию, на которой поделился с игроками советами по ведению игры.

«Я думаю, что те, кого мы сегодня просматривали на льду — это те будущие ласточки, чемпионы, звезды, которые покажут свою силу и будут стремиться всегда к победе. Потому что хоккей — это не только сила физическая, это огромная сила духа», — сказала ректор МГОУ Елена Певцова.

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