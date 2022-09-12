Хоккеиста из Подмосковья признали лучшим вратарем КХЛ | 360°

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Хоккеиста из Подмосковья признали лучшим вратарем КХЛ

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Вратарь подмосковного хоккейного клуба «Витязь» Дмитрий Шикин стал лучшим вратарем недели в КХЛ. Эта награда — первая в карьере молодого игрока.

Вместе с командой Дмитрий одержал три победы в трех матчах недели, отразив 103 броска (в среднем, по 34,3 броска за игру). Процент отраженных шайб составил 95,15%, а коэффициент надежности — 1,66. В матче с казахстанской командой «Барыс» Шикин записал на свой счет шат-аут. Встреча завершилась со счетом 5:0.

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После четырех игр клуб «Витязь» располагается на втором месте в Западной конференции. Ближайшая игра подмосковных хоккеистов пройдет в ледовом дворце «Арена Балашиха» имени Ляпкина 12 сентября. Игроки выйдут на лед против московского «Динамо». Начало встречи в 19:30.

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На сегодняшний день подопечные Вячеслава Буцаева на ледовой арене в Балашихе расправились с «Авангардом» (3:2), «Салаватом Юлаевым» (3:2), «Барысом» (5:0) и «Локомотивом» (4:3 ОТ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил поддержать развитие детско-юношеского хоккея в регионе. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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