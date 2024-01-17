Подмосковье 17 января 2024, 14:33 Хоккеист Андрей Цветков из Мытищ примет участие в матче на Красной площади Unsplash

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Игрок команды «Просвет» из Мытищ Андрей Цветков станет участником праздничного хоккейного шоу на Красной площади. Он сыграет матч за команду Подмосковья.

Игра студенческих сборных Москвы и Московской области пройдет на катке ГУМа 18 января в 10:30. После этой встречи состоится звездный шоу-матч. На лед выйдут команды «Комар» и «Забей».

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За сборную звезд шоу-бизнеса «Комар» сыграют народные артисты России Андрей Соколов и Аскольд Запашный, актер Марат Башаров, певец Кирилл Андреев и другие. В составе команды «Забей» будут известные футболисты Александр Мостовой, Роман Широков, Дмитрий Сычев, Владимир Бесчастных, а также олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков.

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