«Альтернатива улице»: Фетисов рассказал о занятиях детей хоккеем в Подмосковье

Детей с каждым годом становится все труднее оторвать от гаджетов, но переключить внимание помогает спорт. Для этого в Подмосковье строят спортивные комплексы, где даже девочки занимаются хоккеем. Об этом «360» рассказал депутат Госдумы от Московской области Вячеслав Фетисов.

«Спорт — это альтернатива улице. Мы точно знаем, что ребенок, который с детства занят в спортивных секциях, совершенно по-другому формируется. У него нет потребности во всем, что связано с проявлением энергии», — отметил Фетисов.

Он добавил, что занятия спортом дают возможность вернуть детей из виртуального мира в реальный. Детей сложно оторвать от компьютера и телефона. Для этого нужно создавать условия.

«Московская область — один из регионов нашей страны, который обладает, наверное, самым большим потенциалом в инфраструктуре и развитии», — заявил депутат.

Четыре года назад в Домодедове открыли спортивный комплекс «Легенда». Там хоккеем занимаются не только мальчики, но и девочки, которых с каждым днем становится все больше и больше.

«Настолько популярна академия Фетисова в Домодедове, что беременные женщины записывают своих детей заранее», — подчеркнул депутат.

По его словам, хоккея в Домодедове не было, но там удалось создать все условия для занятий спортом.

«При поддержке губернатора приступаем к строительству еще двух хоккейных закрытых кортов, потому что уже не хватает нам места для того, что мы сделали. Могу сказать, что у нас дети из многодетных семей занимаются бесплатно. Мы выдаем форму бесплатно. Коньки и клюшки — дорогое удовольствие», — отметил Фетисов.

Он пояснил, что в спортивном центре не хотят дискриминировать детей, семьи которых не могут позволить себе купить дорогое снаряжение. При этом при правильной работе можно создавать для детей такие условия.