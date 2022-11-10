Подмосковье 10 ноября 2022, 10:43 Ход внедрения регионального инвестиционного стандарта обсудили в Подмосковье Unsplash

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Штаб по инвестициям с регионами России собрали в Подмосковье. Первый заместитель председателя правительства Московской области Андрей Белоусов поручил вовлечь городские округа в работу по созданию инвестиционного стандарта.

«Важно выстроить эффективную форму взаимодействия между региональной и муниципальной властью. Это позволит упростить вход инвестора в регион и организовать коммуникацию на разных уровнях», — подчеркнул Белоусов.

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На собрании штаба отметили, что нужно изучать лучшие практики такого взаимодействия, чтобы выстроить работающий механизм.

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Например, в Башкирии созданы системы управления регионом и значимыми проектами, которые сопровождают инвестора на всех этапах реализации проектов. А показателем эффективности инвестиционной политики в муниципалитетах служит рейтинг активности.

Директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов предложил включать не менее одного представителя муниципального образования в инвестиционные комитеты. А еще определить ответственных за внедрение инвестиционного стандарта на местах.

Такая практика уже реализуется в Челябинской области. Заместитель губернатора этого региона Иван Куцевляк рассказал на штабе, что сотрудники муниципалитетов непосредственно состоят в инвестиционной команде субъекта и участвуют в реализации проектов. Кроме того, в Челябинске создают инвестиционные паспорта, которые дают базовое представление о территории и стратегии ее развития.

Опытом Подмосковья поделилась заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Сегодня весь поток запросов от предпринимателей мы собираем в Центре управления регионом. Специалисты штаба в режиме реального времени решают порядка 80% запросов. Для решения по оставшихся 20% обращений мы уже подключаем профильных специалистов разных ведомств», — отметила она.

Подытожив работу штаба, Андрей Белоусов предложил вслед за стандартизацией институтов по взаимодействию с инвесторами в 2023 году начать работу по инвентаризации региональных мер поддержки.