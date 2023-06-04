Подмосковье 04 июня 2023, 00:30 Ход строительства трех школ проинспектировали в Мытищах

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В Мытищах продолжается строительство образовательных учреждений. Инспекторы проверили стройплощадки трех объектов. Специалисты начали с учебного заведения на 1650 мест на Юбилейной улице, которое планируют сдать в сентябре 2024 года.

В настоящее время монолитные работы выполнили на 90%.

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«С июня приступаем к монтажу внутренних и наружных инженерных систем. В этом году полностью завершаем тепловой комплекс, запускаем тепло на корпус. И приступаем к отделочным работам», — сообщил директор территориального управления № 3 дирекции по Подмосковью Александр Зайцев.

Школа на 1735 мест в ЖК «Новое Медведково» готова на 30%. Сейчас строители проводят в четырехэтажном крыле для старших классов и трехэтажном блоке для младших инженерные коммуникации. До конца года они должны возвести железобетонный каркас здания и выполнить кладку стен.

«В этом году планируется начать благоустройство территории школы. Обустроить полностью спортядро. Чтобы в следующем году в июне было полностью завершено благоустройство и здание школы введено в эксплуатацию», — заявил руководитель строительства Андрей Лысенков.

Не осталась без внимания и школа для детей с ограниченными возможностями на Новомытищинском проспекте. Здание построили в 1968 году. Последний раз ремонт проводили почти 25 лет назад.

«Если мы делаем объект, мы его должны сделать под ключ так, чтобы на ближайшее количество лет мы не приходили в этот сад с вопросом, что нам нужно что-то сделать», — заявила глава округа Юлия Купецкая.

К масштабному ремонту подрядчик приступил в конце мая. На данный момент завершают демонтажные работы.

«На сегодняшний день здесь ведется ремонт по демонтажу стен, покрытий, полов. Ведется работа по замене кровли, так как все в достаточно ветхом состоянии», — сообщил представитель подрядчика Анатолий Жаворонков.

В здании заменят сантехнику, отремонтируют фасад и благоустроят территорию. Основная задача — завершить работы до сентября этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что программа строительства жилья в Подмосковье должна балансировать с возведением новых школ и детских садов.

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