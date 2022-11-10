Подмосковье 10 ноября 2022, 21:39 Ход строительства соцобъектов проверили в Серпухове

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Министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев проверил ход работ на соцобъектах в Серпухове. В мероприятии принял участие глава городского округа Сергей Никитенко.

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В рамках рабочего визита министр и глава округа посетили стадион «Спартак», детсад на улице Фрунзе, а также поликлинику в микрорайоне Ивановские дворики.

Готовность детского сада на улице Фрунзе составляет 70%. Сейчас здесь ведутся фасадные и отделочные работы, устройство коммуникаций и благоустройство. Изначально ввести детский сад в эксплуатацию планировали к 1 сентября следующего года, однако работы идут с опережением.

«На сегодняшний день мы видим, что до Нового года будут завершены основные работы, в январе будут завершены работы по подготовке сада к открытию, и в феврале сюда уже смогут пойти дети», — сообщил глава Минстроя Владимир Локтев.

На стадионе «Спартак» продолжаются монолитные работы на трибунах и монтаж инженерных сетей, завершаются работы по благоустройству. В строительстве задействовано более 110 рабочих и девять единиц спецтехники. Готовность объекта составляет 70%, отметил министр строительного комплекса.

Также министр побывал на стройплощадке комплексной поликлиники на 700 посещений в смену в микрорайне Ивановские дворики. Здесь подрядчик выполняет работы по устройству котлована и наружных инженерных сетей, установлено ограждение, размещен строительный городок, устроена временная подъездная дорога.

«Поликлинику мы вместе с губернатором заложили в мае, подрядчик сразу приступил к подготовительным работам, чтобы не терять времени. На данный момент завершено проектирование и подготовительные работы. На следующей неделе мы получим разрешение на строительство и приступим к монолитным работам», — сказал Владимир Локтев.

Министр добавил, что в октябре 2023 планируется завершить все работы, а открыть поликлинику — в ноябре.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что в Подмосковье до конца года отремонтируют еще 22 медучреждения.