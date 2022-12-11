Подмосковье 11 декабря 2022, 21:02 Ход строительства Северного обхода проверили в Лобне

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В Лобне готовится к открытию первый этап Северного обхода. Протяженность шестиполосной трассы составляет пять километров, все основные работы уже выполнены. Новую дорогу оценил глава Лобни Игорь Демешко. Также он проверил ход работ по реконструкции Лобненского шоссе.

«Сегодня проверили ход работ двух масштабных проектов — это Северный обход и реконструкция Лобненского шоссе. Данные проекты имеют высокую восстребованность для городского округа Лобня, так как существенно разгрузят транспортную нагрузку», — сказал глава Лобни Игорь Демешко.

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На Северном обходе осталось установить барьерное ограждение, сделать уличное освещение и завершить благоустройство. Реализовать масштабный проект удалось благодаря президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги». Старт строительству Северного обхода Лобни дал губернатор Московской области Андрей Воробьев в феврале 2021 года.

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Северный обход призван избавить город от пробок, а еще он напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе, минуя железнодорожный переезд. У шлагбаума автомобилистам приходилось стоять до двух часов.

Параллельно идет строительство эстакады на Рогачевском шоссе — это третий этап Северного обхода. Ее протяженность чуть более километра. Эстакада позволит обеспечить дополнительный выезд в сторону Старошереметьевского шоссе и улучшит транспортную доступность аэропорта. Завершить работы планируется в 2025 году.

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