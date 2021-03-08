Ход строительства новой школы проверили в Электрогорске

В подмосковном Электрогорске проверили ход строительства новой школы, рассчитанной на 550 мест. Объект, строящийся на улице Чкалова, посетил глава городского округа Сергей Дорофеев.

Строительство новой школы в Электрогорске проходит в рамках реализации национального проекта «Образование». На текущий момент уже полностью завершен монтаж мягкой рулонной кровли, плиткой из керамогранита покрыли более 50% фасада.

Ведется остекление витражей и настройка лифтов, проводится установка наружных дверей, сообщили на сайте администрации Электрогорска.

Источник: пресс-служба администрации городского округа Электрогорск

Подрядчикам рекомендовали наращивать темпы для своевременной сдачи объекта.

Минстрой Подмосковья ранее разработал специальную программу контроля за строительством социальных объектов с использованием видеокамер, что позволит сдавать объекты не только в положенный срок, но и с опережением графика. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новой системой оснащены уже более полусотни объектов.