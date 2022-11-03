Ход строительства двух школ проверили в городском округе Истра | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 00:59 Ход строительства двух школ проверили в городском округе Истра

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Глава городского округа Истра проверила ход строительства двух школ в Павловской Слободе. Рисков, которые могли бы привести к срыву сроков строительства, нет. Все образовательные объекты, а именно лицей имени Долгих и школа в деревне Красный поселок, введут в эксплуатацию согласно дорожной карте.

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Лицей имени Долгих — уникальный образовательный кластер, строительство которого находится на строгом контроле у губернатора Андрея Воробьева. Работы идут согласно дорожной карте: практически завершен контур детского сада. На площадке задействованы более 160 рабочих и более 10 единиц техники.

«Сейчас занимаемся инженерией. Параллельно ведутся работы по строительству котельной, которая должна быть уже пущена в эксплуатацию весной следующего года. Вода, канализация и электричество в работе. Проблем нет», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Детский сад будет сдан — в июне 2023 года, а школа — к 1 сентября 2023 года.

Строят школу и в деревне Красный поселок за счет внебюджетных источников. Школа на 300 мест будет передана в муниципалитет. Это значит, что обучаться на равных условиях здесь смогут все дети села.

Сроки сдачи данного объекта — 1 сентября 2024 года.

Открытие этих учреждение поможет устранить проблемы со второй сменой в школах округа.