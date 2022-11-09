Подмосковье 09 ноября 2022, 18:37 Ход строительства детского сада, поликлиники и стадиона проверили в Серпухове

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Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев проверил ход строительных работ на социальных объектах в Серпухове. Вместе с ним на объекты выехал глава городского округа Сергей Никитенко.

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Детский сад на 250 мест строится на улице Фрунзе. Его готовность оценили на 70%. Сейчас на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, прокладываются коммуникации и ведется благоустройство.

«Открытие детского садика планировалось на 1 сентября следующего года, но мы видим, что до Нового года здесь уже будут завершены основные работы. Надеемся, что в феврале сюда смогут пойти дети», — отметил после осмотра стройплощадки Владимир Локтев.

Готовность стадиона «Спартак» тоже оценивается в 70%. Подрядчик продолжает монолитные работы на трибунах, монтаж инженерных сетей и благоустройство. 110 рабочих и девять единиц спецтехники задействованы на объекте.

Новую поликлинику на 700 посещений в смену возведут в микрорайоне Ивановские дворики. Работы на площадке еще только начались: установлено ограждение, размещен строительный городок, устроена мойка колес и временная подъездная дорога. Подрядчик делает котлован.

«Эту поликлинику мы заложили вместе с губернатором Андреем Воробьевым в мае, и подрядчик сразу приступил к подготовительным работам, чтобы не терять времени. На следующей неделе мы получим разрешение на строительство и приступим к монолитным работам», — уточнил Локтев.

Первых пациентов поликлиника сможет принять через год.