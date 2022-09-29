Лицей на улице Ленина капитально отремонтировали в микрорайоне Климовск города Подольска | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 10:01 Поделиться Telegram

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Viber Лицей на улице Ленина капитально отремонтировали в микрорайоне Климовск города Подольска

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Капитальный ремонт лицея на улице Ленина завершили в Климовске. Во время работ его проверили 24 раза, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

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Обновленный лицей открыли к началу учебного года. Там отремонтировали фасад, отмостки, укрепили фундамент, обновили коммуникации, заменили двери и окна, купили новую мебель и провели благоустройство, рассказал глава министерства Антон Велиховский.

На проверки выезжали специалисты технадзора. Они следили за процессами и ходом работ, использованием качественных материалов. Они также выезжали на объекты в Истре, Дмитрове, Коломне и других округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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