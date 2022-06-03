Ход рекультивации полигона «Часцы» проверили в Подмосковье

Проверить ход рекультивации полигона «Часцы» приехала комиссия из депутатов. Здесь же провели выездное заседание комитета Мособлдумы.

«Рекультивация здесь проходит профессионально, работы разбиты на несколько этапов. И у каждого свои задачи», — отметил депутат Московской областной думы Владимир Шапкин.

На полигоне установили стену и засеяли траву. Сейчас рабочие доделывают экраны — изолирующий слой. Благодаря им тело полигона законсервируют. По сути создадут колпак, из которого токсичные отходы не смогут попасть ни в почву, ни в атмосферу. Внутри проведут кольцевую систему отводов стоков. На верхней же площадке смонтируют дрен, с его помощью будут откачивать мусорные газы. Таким образом, устраняется неприятный запах, а также ликвидируется риск возгорания.

Особое внимание на полигоне уделяется вопросам экологии. По границам санитарно-защитной зоны установят специальные посты. Они будут отслеживать экологическую ситуацию в реальном времени.

Следующую проверку полигона депутаты проведут через несколько месяцев. Завершить рекультивацию полигона планируют к концу этого года.