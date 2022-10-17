Ход реконструкции Никольской улицы проверили в Реутове | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 21:53 Ход реконструкции Никольской улицы проверили в Реутове

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Решение о реконструкции Никольской улицы в Реутове приняли в конце прошлого года. Тогда об этом сообщили глава округа Станислав Каторов и гендиректор градообразующего предприятия Александр Леонов. Улица является основным пешеходным маршрутом на Никольскую проходную.

«На момент начала строительства здесь находилась большая стоянка фур большегрузного транспорта, дороги как таковой не было, грунт был очень заводнен, теплосеть была огорожена бетонными блоками», — сказал заместитель генерального директора компании-подрядчика Александр Иванов.

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Обсудили план, разработали проект и за год здесь провели благоустройство территории, выполнили перекладку коммуникаций, произвели замену освещения на современное светодиодное, тротуаров и дорожного полотна, а также обустроили большую парковку для сотрудников предприятий. Работы завершили в срок.

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В 2019 году в связи с открытием путепровода был закрыт пешеходный переход через железную дорогу, который соединял южную часть города с промзоной. Жителям южной части Реутова, которые работают в промзоне, приходится идти в обход почти полтора километра.

Поэтому одна из важнейших задач — организовать удобный пешеходный маршрут как для работников градообразующего предприятия, так и для всех жителей, которые работают в промзоне города. Возможности построить плоскостной пешеходный переход нет, поэтому решили построить надземный. После открытия перехода обновленную территорию интегрируют в общую пешеходно-дорожную сеть города.