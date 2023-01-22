Подмосковье 22 января 2023, 05:57 Ход работ по строительству уникального птицеводческого комплекса проверили в Сергиевом Посаде Фото: Дарья Леонова

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Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов в рамках рабочего визита посетил несколько предприятий в Сергиево-Посадском городском округе. Среди точек осмотра были предприятие по производству продукции из мяса птицы «Серволюкс Посад» и Сергиево-Посадский хлебокомбинат.

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Первой точкой осмотра стало предприятие «Серволюкс Посад» — одна из производственных площадок крупнейшего агрохолдинга Белоруссии. Здесь охлажденные тушки цыпленка-бройлера превращаются в продукцию, которая отправляется на прилавки магазинов крупнейших российских сетей — «Метро», «Ашан», «ВкусВилл». Также компания сотрудничает с сетью ресторанов быстрого питания KFC — поставляет полуфабрикаты для крылышек, ножек, нагетсов, стрипсов и байтсов.

Фото: Дарья Леонова

«На наше производство поступает потрошенная, охлажденная тушка цыпленка-бройлера первого сорта. По каждому виду продукции у нас есть цифры запросов от наших партнеров и покупателей, в зависимости от них тушки попадают на тот или иной участок производственного цеха. Мы занимаемся полным спектром производства товаров из мяса птицы, а также изготавливаем полуфабрикаты. В прошлом году запустили производство пельменей. И уже строим планы по расширению, благодаря поддержке региональных властей и местной администрации, все предпосылки для этого есть», — рассказал гениальный директор ООО «Серволюкс Посад» Андрей Лашук.

Фото: Дарья Леонова

Затем Филимонов посетил Сергиево-Посадский хлебокомбинат. Предприятие совместно с новым руководством начало новую жизнь после банкротства, которое произошло в 2019 году. Тогда из-за ухода с рынка крупной торговой сети «Настюша», которая занималась сбытом продукции хлебокомбината, работа завода встала. Благодаря помощи Сергиево-Посадской администрации, предприятие удалось не потерять. Полную перезагрузку хлебокомбинат получил с приходом нового руководства. В конце 2020 года завод сменил владельца. Арарат Царукян возродил производство практически с нуля.

«Мы заменили практические все оборудование. Нашли партнеров по сбыту. Сейчас хлеб из Сергиево Посада можно найти во многих розничных магазинах Московской области и столицы. Ведем переговоры с соседними областями, чтобы поставлять хлеб и во Владимир, и в Иваново. Есть реальные, практически уже реализованные планы по расширению позиций производимых товаров. Упор делаем в том числе и на кондитерские изделия», — отметил генеральный директор хлебокомбината Арарат Царукян.

Третьей точкой рабочего выезда стало посещение Сергиево-Посадского лесхоза. Здесь вовсю идет подготовка к пожароопасному сезону. Делегация осмотрела технику и отметила высокие показатели сотрудников лесхоза всей Московской области по борьбе с лесными пожарами в 2022 году.

Завершилась поездка посещением одной из площадок нового птицеводческого комплекса, где сейчас ведется строительство птичников. Создание птицеводческого комплекса на базе селекционно-генетического центра «Смена», филиала ФНЦ «ВНИТИП» РАН (института птицеводства) является федеральным проектом, а также уникальным.

На трех площадках комплекса будут проводить научную и селекционную работу по созданию и улучшению кур родительских форм и гибридного потомства (бройлеров). В рамках реализации масштабного проекта будет создано пять площадок, на которых появятся 20 птичников и инкубатор.

Запуск нового птицеводческого комплекса позволит к 2024 году на 100% обеспечить потребность Подмосковья в племенном яйце, а к 2025 году — занять 15% всего российского рынка.

«Проект по строительству нового птицеводческого комплекса, который реализуется на территории Сергиево-Посадского округа, не имеет аналогов по всей России. Ведем эту работу по поручению президента Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Запуск предприятия запланирован на нынешний 2023 год. Все работы идут согласно графику. Помимо строительства объектов, параллельно здесь же ведется и благоустройство территории», — отметил Филимонов.