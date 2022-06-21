Ход капитального ремонта трех школ проверили в Жуковском

За минувший месяц сотрудники ГБУ МО «УТНКР» провели сразу 941 выезд для того, чтобы осуществить строительный контроль за ходом капитального ремонта в подмосковных школах. В Жуковском сейчас проводят ремонт сразу в трех образовательных организациях. Там ведутся работы по демонтажу и общему строительству.

Специалисты регулярно проводят выезды, чтобы проверить, как проводятся работы. Особенное внимание эксперты уделяют качеству материалов, технологическим процессам и соответствию проводимых работ ранее утвержденной смете.

«Школы — это социально важные объекты. Качество работ и применяемых материалов должно соответствовать проектно-сметной документации. Осуществление строительного контроля силами ГБУ МО „УТНКР“ гарантирует высочайшее качество», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Специалисты ездят практически во все районы Московской области. Ремонт общеобразовательных школ проводится в рамках государственной программы «Образование Подмосковья». Сама организация начала свою работу еще в 2016 году. Каждый год она принимает участие в комиссионных приемках работ и составляет планы по ремонту на будущее.