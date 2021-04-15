Ход Анны: история одаренной сироты-шахматистки из Подмосковья

В Центральном доме шахматиста в Москве прошел пятый областной турнир по шахматам. Одной из его участниц стала 17-летняя Анна Егорова из детского дома в Железнодорожном. Два года назад Аня увлеклась шахматами. И уже успела обыграть всех своих друзей и даже некоторых педагогов. О тайнах мастерства узнавала корреспондент «360».

Больше 10 лет назад Аню с братом закрыли в комнате пьяные родители. Дети звали на помощь из окна. Полицейские забрали ребят в детский дом, а родители с тех пор ни разу не интересовались судьбой своих детей.

Источник фото: телеканал «360»

В 15 лет девушка увлеклась шахматами. Сейчас решила попробовать свои силы и на областном турнире.

Источник фото: телеканал «360»

«Они благодаря шахматам вообще учатся жить. И в своей будущей профессии все эти навыки им обязательно пригодятся», — отметила заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева.

К слову, Аня мечтает стать журналистом — чтобы бороться за правду. Подробности истории — в материале «360».