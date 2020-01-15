Хочу в семью! Приемным родителям из Подмосковья предложили выбрать ребенка в приложении

В Подмосковье появилось уникальное мобильное приложение, которое поможет семье усыновить ребенка. С его помощью потенциальные родители смогут без лишних хлопот задать любые вопросы органам опеки, а также посмотреть анкеты детей, которые хотят обрести семью.

Приложение называется «Усыновление в Московской области». О том, как именно оно работает, рассказала «360» заместитель министра образования Подмосковья Людмила Болатаева. Она подчеркнула, что разработка полностью уникальна — в России еще не было подобных приложений.

Болатаева уточнила, что основная идея — позволить всем, кто хочет принять ребенка в свою семью, ознакомиться с базой данных таких детей. Она существует в каждом регионе и включает в себя анкеты тех, кто ждет родителей.

Знакомство с детьми

Приложение выполняет сразу несколько функций, которые упрощают приемным родителям процесс усыновления.

«Первая — в нем человек может оперативно записаться на прием в любой орган опеки и в министерство образования. Вторая — он может оперативно задать вопросы, касающиеся усыновления», — пояснила Болатаева во время беседы с «360».

Приложение поможет разобраться, как происходит усыновление ребенка, какие документы для этого нужно собрать, как помогут органы опеки. Потенциальные родители смогут не тратить время на специальные обращения в ведомства и организации — в приложении можно получить консультацию в течение суток.

«Следующая функция, и очень важная — ты уже, скачав приложение, имеешь доступ к произвольной информации о детях-сиротах, находящихся в детских домах Московской области. Произвольная информация — это та, которая возможна для распространения, то есть не содержит в себе конфиденциальных данных, например — фамилий детей. Там есть имена, возраст, фотография ребенка и форма устройства, на которую можно передать этого ребенка», — пояснила Болатаева.

Эта функция позволит предварительно познакомиться со всеми детьми, которые ждут своих новых родителей. Каждому ребенку присвоен уникальный номер, который хранится в базе данных — это облегчает приемной семье взаимодействие в органами опеки.

«Усыновление в Московской области» уже работает, но только для телефонов с платформой Android. Всего за несколько дней его скачали около тысячи пользователей. Но создатели программы не собираются останавливаться на достигнутом. Уже сейчас они работают над созданием версии для iOS.

Источник фото: приложение «Усыновление в Московской области»

«Приложение абсолютно бесплатное и данные обновляются ежедневно. Нет такого, что ты заходишь, а там неактуальная информация. Это тоже, на наш взгляд, очень существенно», — закючила Болатаева.

Выбор за подростками

Болатаева отметила, что это далеко не все функции, которые выполняет «Усыновление в Московской области». Многие из них до сих пор в разработке. В их числе — создание анкеты, которая позволит детям самостоятельно выбирать себе приемную семью.

Следующий этап развития нашего мобильного приложения — когда мы будем размещать видеоанкеты родителей, которые хотят принять детей в свою семью. Потому что это очень важно, чтобы мы подбирали не родителям ребенка, а ребенку — родителей. Это самый главный принцип Людмила Болатаева.

Она подчеркнула, что ребенку важно знать подробности о семье, которая собирается его забрать: посмотреть, где живут будущие родители, какие у них интересы, есть ли другие дети или домашние питомцы.

«Сейчас основной контингент воспитанников детских домов — это дети-подростки. И, конечно же, устройство ребенка школьного возраста очень отличается от устройства новорожденного ребенка. Очень важно здесь учитывать мнение и желание самого ребенка», — подчеркнула Болатаева.

Специально для усыновления таких детей разработали совсем другой механизм. Он отличается от того, по которому приемные семьи забирают новорожденных детей. Малыши слабо понимают, что именно происходят, они могут и не вспомнить потом, что когда-то жили без родителей. Поэтому подготовка к усыновлению таких детей происходит быстрее: пришли, узнали информацию о ребенке, а затем сразу поехали знакомиться с ним.

Источник фото: Pixabay

С подростками все происходит по-другому.

«Сначала будущие родители встречаются с ребенком в стенах детского дома, играют, общаются, гуляют. После того, как это общение состоялось и руководитель детского дома понимает, что будущие родители действительно хотят забрать этого ребенка — тогда наступает гостевой режим», — пояснила Болатаева.

В таком режиме подростка на какое-то время передают в семью. Обычно будущие родители берут детей на каникулы или выходные. После этого ребенок сам говорит, хочет ли жить в этой семье, или нет.