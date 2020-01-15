Хочу в семью! Приемным родителям из Подмосковья предложили выбрать ребенка в приложении
Приложение называется «Усыновление в Московской области». О том, как именно оно работает, рассказала «360» заместитель министра образования Подмосковья Людмила Болатаева. Она подчеркнула, что разработка полностью уникальна — в России еще не было подобных приложений.
Болатаева уточнила, что основная идея — позволить всем, кто хочет принять ребенка в свою семью, ознакомиться с базой данных таких детей. Она существует в каждом регионе и включает в себя анкеты тех, кто ждет родителей.
Знакомство с детьми
Приложение выполняет сразу несколько функций, которые упрощают приемным родителям процесс усыновления.
«Первая — в нем человек может оперативно записаться на прием в любой орган опеки и в министерство образования. Вторая — он может оперативно задать вопросы, касающиеся усыновления», — пояснила Болатаева во время беседы с «360».
Приложение поможет разобраться, как происходит усыновление ребенка, какие документы для этого нужно собрать, как помогут органы опеки. Потенциальные родители смогут не тратить время на специальные обращения в ведомства и организации — в приложении можно получить консультацию в течение суток.
«Следующая функция, и очень важная — ты уже, скачав приложение, имеешь доступ к произвольной информации о детях-сиротах, находящихся в детских домах Московской области. Произвольная информация — это та, которая возможна для распространения, то есть не содержит в себе конфиденциальных данных, например — фамилий детей. Там есть имена, возраст, фотография ребенка и форма устройства, на которую можно передать этого ребенка», — пояснила Болатаева.
Эта функция позволит предварительно познакомиться со всеми детьми, которые ждут своих новых родителей. Каждому ребенку присвоен уникальный номер, который хранится в базе данных — это облегчает приемной семье взаимодействие в органами опеки.
«Усыновление в Московской области» уже работает, но только для телефонов с платформой Android. Всего за несколько дней его скачали около тысячи пользователей. Но создатели программы не собираются останавливаться на достигнутом. Уже сейчас они работают над созданием версии для iOS.
«Приложение абсолютно бесплатное и данные обновляются ежедневно. Нет такого, что ты заходишь, а там неактуальная информация. Это тоже, на наш взгляд, очень существенно», — закючила Болатаева.
Выбор за подростками
Болатаева отметила, что это далеко не все функции, которые выполняет «Усыновление в Московской области». Многие из них до сих пор в разработке. В их числе — создание анкеты, которая позволит детям самостоятельно выбирать себе приемную семью.
Следующий этап развития нашего мобильного приложения — когда мы будем размещать видеоанкеты родителей, которые хотят принять детей в свою семью. Потому что это очень важно, чтобы мы подбирали не родителям ребенка, а ребенку — родителей. Это самый главный принципЛюдмила Болатаева.
Она подчеркнула, что ребенку важно знать подробности о семье, которая собирается его забрать: посмотреть, где живут будущие родители, какие у них интересы, есть ли другие дети или домашние питомцы.
«Сейчас основной контингент воспитанников детских домов — это дети-подростки. И, конечно же, устройство ребенка школьного возраста очень отличается от устройства новорожденного ребенка. Очень важно здесь учитывать мнение и желание самого ребенка», — подчеркнула Болатаева.
Специально для усыновления таких детей разработали совсем другой механизм. Он отличается от того, по которому приемные семьи забирают новорожденных детей. Малыши слабо понимают, что именно происходят, они могут и не вспомнить потом, что когда-то жили без родителей. Поэтому подготовка к усыновлению таких детей происходит быстрее: пришли, узнали информацию о ребенке, а затем сразу поехали знакомиться с ним.
С подростками все происходит по-другому.
«Сначала будущие родители встречаются с ребенком в стенах детского дома, играют, общаются, гуляют. После того, как это общение состоялось и руководитель детского дома понимает, что будущие родители действительно хотят забрать этого ребенка — тогда наступает гостевой режим», — пояснила Болатаева.
В таком режиме подростка на какое-то время передают в семью. Обычно будущие родители берут детей на каникулы или выходные. После этого ребенок сам говорит, хочет ли жить в этой семье, или нет.