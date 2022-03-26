«Хочу, чтобы вернулась мама». Дети из ДНР рассказали подмосковным общественникам о своей мечте

Члены Народного фронта и Общественной палаты Московской области организовали доставку гуманитарной помощи в город Харцызск в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Общественной Палаты.

Сначала помощь была отвезена в детский социальный центр. Туда доставили самое необходимое: продукты, воду, лекарства, теплые вещи, одеяла, бытовую технику, предметы личной гигиены. Дети были рады игрушками и сладостям. Общественники расспросили их, о чем они мечтают. Ребята отвечали: «Чтобы поскорее вернулась мама».

Потом гуманитарную помощь доставили в роддом. Учреждение получило детское питание, средства по уходу ща младенцами, различные препарата.

Кроме того, общественники поддержали и военных. Их привезли обогреватели и медикаменты. Жители Лобни также нарисовали для них плакат с надписью: «Воины, мы вами гордимся!».