Подмосковье 28 июня 2023, 01:24 «Хочется жить здесь». Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина — об отчете главы Одинцова Пресс-служба Одинцовского г.о.

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Глава Одинцова Андрей Иванов выступил с ежегодным отчетом перед жителями округа. На мероприятии побывала вице-губернатор Ирина Каклюгина.

«В Одинцовском округе действительно хочется жить и учить своих детей. Хочется гулять по паркам и приходить в усадьбы», — прокомментировала Каклюгина проделанную в муниципалитете работу.

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До конца года в Одинцове откроют три школы и три детских сада. Каклюгина сообщила, что учебное заведение на 2,2 тысячи мест в «Гусарской балладе» станет самой большой школой в Подмосковье. Образовательное учреждение откроет свои двери 1 сентября этого года.

Также в этом году в Одинцове насчитали 30 выпускников, которые набрали 100 баллов по ЕГЭ по различным предметам. Мария Гусакова получила максимальный балл сразу по двум дисциплинам — русскому языку и литературе.

Ранее сообщалось, что власти Московской области заинтересованы в активном развитии системы дополнительного образования в регионе и вкладывают в это значительные ресурсы. На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

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