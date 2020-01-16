    16 января 2020, 18:30

    «Хочется, чтобы Захар жил». Сбор средств на операцию малышу с редким заболеванием из Одинцова

    Анастасия Максимовских, Анна Каргашина

    У Захара Каткова из Одинцова редкое генетическое заболевание. Первое знакомство со спинальной мышечной атрофией у Ольги, мамы Захара, случилось 4 месяца назад. Теперь главной целью женщины является сбор необходимой суммы денег, которая позволит спасти ее сына. На дорогостоящую операцию, которую делают в США, требуется почти два с половиной миллиона долларов.
    «Хочется, чтобы Захар жил». Сбор средств на операцию малышу с редким заболеванием из Одинцова | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Он просто перестал переворачиваться в один день, в один миг. Мы начали по врачам ходить», — рассказывает мама Захара Ольга Каткова.

    Дальше — многочисленные обследования и диагноз. Теперь каждое утро Захара начинается со специальных ортопедических приспособлений. Без корсета он не может сидеть.

    «Хочется, чтобы Захар жил». Сбор средств на операцию малышу с редким заболеванием из Одинцова | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    За последние месяцы состояние мальчика сильно ухудшилось — Захар не может держать голову, с трудом поднимает руки, ноги не двигаются вовсе. Но тормозить неизбежные процессы помогает гимнастика с бабушкой.

    «Хочется, чтобы Захар жил». Сбор средств на операцию малышу с редким заболеванием из Одинцова | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Малышу такие упражнения, кажется, нравятся — улыбается. Малыш смеется, но с трудом поднимает даже кубики, поэтому в его коллекции только легкие игрушки.

    «Хочется, чтобы Захар жил». Сбор средств на операцию малышу с редким заболеванием из Одинцова | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Отечественная медицина в таких вопросах бессильна. Помощь могут оказать только в клиниках США. Пока Ольга кормит сына полезными завтраками и считает, сколько денег понадобится, чтобы спасти Захару жизнь.

    «Они счет выставили, американская клиника — 2 миллиона 400 тысяч долларов. Сбор ведем самостоятельно, собрано порядка шести миллионов», — рассказывает Ольга Каткова.

    «Хочется, чтобы Захар жил». Сбор средств на операцию малышу с редким заболеванием из Одинцова | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    До спасения не хватает еще 153 миллиона рублей. Именно в такую цену обойдется один-единственный укол препаратом «Золгенсма». Он копирует и восстанавливает сломанный ген.

    Помощь искали в социальных сетях. Фонды спасения отказывались участвовать в судьбе Захара. До сегодняшнего дня. Утром Ольге позвонили из организации «География добра» и сообщили, что открывают сбор средств на лечение ее сына.

    Времени у нас не так много, Захару через месяц — год. Хочется получить препарат раньше, хочется, чтобы Захар жил. Он у меня один

    Ольга Катковамама Захара
    «Хочется, чтобы Захар жил». Сбор средств на операцию малышу с редким заболеванием из Одинцова | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    Статистка не в пользу Захара. Пациенты с таким диагнозом редко доживают даже до двух лет. Эмоции Ольга старается держать в себе — она не плачет, просто идет к цели. Говорит, главное, чтобы до укола у малыша не отказали легкие.

    «Хочется, чтобы Захар жил». Сбор средств на операцию малышу с редким заболеванием из Одинцова | Изображение 7
    Источник фото: телеканал «360»

    Помочь Захару может каждый из нас. Реквизиты для перечисления средств:

    На номер 7522: слово «Живи» — пробел — сумма

    Карта Сбербанка: 5469 4000 4022 0332

    Карта Тинькофф: 5536 9138 2645 6648

    Карта ВТБ банка: 5417 1512 5334 1140

    Яндекс кошелек: 4100110755961179

    Qiwi кошелек: +7 910-001-83-00»