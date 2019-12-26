Хобби, изменившее жизнь. Жительница Реутова стала чемпионкой по пауэрлифтингу

Бухгалтер из Реутова выбрал необычное хобби. Три года назад Ольга Турковская занялась пауэрлифтингом, и за это время уже успела стать чемпионкой и установить мировой рекорд.

Обычный офисный работник и чемпион мира по пауэрлифтингу — все это Ольга Турковская. Она — самый сильный бухгалтер Реутова и, наверное, всего Подмосковья.

Страсть Ольги Турковской к пауэрлифтингу проснулась в 49 лет. И всего за три года ей удалось добиться внушительных результатов. На ее счету уже есть мировой рекорд в тяге для женщин ее возраста, а также кубок чемпиона мира. В общем, в семье Турковских явно нет людей слабого пола.

«Мой муж совершенно неспортивный, но, тем не менее, к моим занятиям он очень положительно относится. Ему нравится, что у его жены такое неординарное хобби, он мною гордится. Сделал стоечку для моих медалей собственными руками», — рассказала чемпионка мира по пауэрлифтингу Ольга Турковская.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один герой — тренер Ольги Георгий Лазариди. В это сложно поверить, но ему уже 86 лет. А последние соревнования у многократного чемпиона мира были всего год назад. У таких воспитателей сложно не вырасти победителем. Секрет прост — меньше жаловаться, больше делать.

«Секрет у всех такой — это трудолюбие. Ольга не пропускает тренировок, выполняет указания», — сказал старший тренер сборной команды Реутова Георгий Лазариди.

Источник фото: телеканал «360»

После тренировки у Ольги Турковской начинается обычная жизнь бухгалтера. Ее увлечение стало помогать ей и в работе.

«Я с большим удовольствием иду на работу. И после тренировок у меня повышается работоспособность. Мне даже не хочется сесть в метро, когда все места уже свободны. Я еду стоя, работаю, возвращаюсь домой, и у меня еще остаются силы приготовить ужин и прогуляться», — поделилась Ольга Турковская.

Источник фото: телеканал «360»

Заметили перемены в жизни Ольги Турковской и ее коллеги по работе. В зал, правда, пока никто не пошел, но поддерживают ее всем отделом.

«Ольга Алексеевна действительно очень динамичный человек. И ей много, я думаю, удается благодаря ее хобби», — отметила коллега Ольги Турковской Ольга Викулова.

В начале декабря закончились соревнования. Настало время межсезонья и отдыха. Но уже в феврале Ольга Турковская выступит на чемпионате в Москве, а уже летом отправится покорять Францию.