Хлебозавод в Подольске откроет новые производственные линии

Заседание совета директоров малого и среднего бизнеса состоялось в Подольске. Предприниматели обменялись опытом и пообщались с администрацией округа. Уполномоченный посетил один из хлебозаводов округа, на котором скоро планируется расширение производства.

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев посетил хлебозавод «Коломенское поле». Он работает круглые сутки и производит 110 батонов в минуту. Ежедневно там выпускают более 200 тонн мучных изделий. Развитие не стоит на месте: открываются новые линии и появляются новые рабочие места. Головнев посещает такие предприятия регулярно, чтобы обсудить с владельцами решение проблем бизнеса.

«Сейчас мы запускаем еще две линии по производству мелкоштучных изделий. Одна линия производительностью 30 тысяч штук в час, это венские конвертики, а вторая — 36 тысяч штук в час, булочки зерновые», — рассказал начальник производства.

Позже на заседании более 40 предпринимателей обсудили ряд важных вопросов: как выкупить имущество, пройти проверку бизнеса, снизить ставку по кредитам, найти новое оборудование и запчасти.

«Для нас самоцель, чтобы эти встречи проводились не только регулярно, но и были эффективны и востребованы среди руководителей промышленных площадок предприятий», — сказал глава Подольска Дмитрий Жариков.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о способах минимизации проверок бизнеса в Подмосковье.