Подмосковье 18 января 2023, 11:05 Хлебозавод в Кашире нарастил производство выпечки и тортов

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Производство кондитерских изделий компании «Каширахлеб» увеличилось втрое с начала года. На новогодних каникулах особым спросом пользовались сладкая выпечка и торты.

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«Традиционно в конце года и в период новогодних праздников спрос на продукцию нашего хлебозавода увеличивается. Чтобы справляться с объемами, привлекаем дополнительный персонал, делаем больше заготовок», — говорит директор завода «Каширахлеб» Валентина Буланова.

Хлебозавод выпускает около 120 наименований продукции, но самыми популярными в начале января оказались торты. Среди них лидерами спроса стали «Красный бархат» и «Молочная девочка». Оба готовятся по оригинальной рецептуре, разработанной непосредственно в «Каширахлебе». В составе только натуральные ингредиенты — мука, сахар, яйца. В качестве красителей используется, например, свекольный сок. Никакой химии.

«Каширахлеб» обладает множеством наград. Предприятие уверенно развивается. Сейчас это уже не только производство, но и сеть городских кондитерских. Растет и ассортимент продукции, вводятся новые рецепты.

С 2017 года хлебозавод получает поддержку Министерства сельского хозяйства Подмосковья в виде субсидии. Ее предоставляют при условии, что отпускные цены на хлеб не будут повышаться.

«Нас поддерживает и администрация городского округа Кашира. Они нами гордятся, поэтому по многим вопросам мы получаем содействие», — подытожила Валентина Буланова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что экономика региона ушла в плюс в 2022 году. Глава региона призвал коллег больше взаимодействовать с бизнесом.

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