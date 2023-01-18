18 января 2023, 11:05
Хлебозавод в Кашире нарастил производство выпечки и тортов
Производство кондитерских изделий компании «Каширахлеб» увеличилось втрое с начала года. На новогодних каникулах особым спросом пользовались сладкая выпечка и торты.
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«Традиционно в конце года и в период новогодних праздников спрос на продукцию нашего хлебозавода увеличивается. Чтобы справляться с объемами, привлекаем дополнительный персонал, делаем больше заготовок», — говорит директор завода «Каширахлеб» Валентина Буланова.
Хлебозавод выпускает около 120 наименований продукции, но самыми популярными в начале января оказались торты. Среди них лидерами спроса стали «Красный бархат» и «Молочная девочка». Оба готовятся по оригинальной рецептуре, разработанной непосредственно в «Каширахлебе». В составе только натуральные ингредиенты — мука, сахар, яйца. В качестве красителей используется, например, свекольный сок. Никакой химии.
«Каширахлеб» обладает множеством наград. Предприятие уверенно развивается. Сейчас это уже не только производство, но и сеть городских кондитерских. Растет и ассортимент продукции, вводятся новые рецепты.
С 2017 года хлебозавод получает поддержку Министерства сельского хозяйства Подмосковья в виде субсидии. Ее предоставляют при условии, что отпускные цены на хлеб не будут повышаться.
«Нас поддерживает и администрация городского округа Кашира. Они нами гордятся, поэтому по многим вопросам мы получаем содействие», — подытожила Валентина Буланова.
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