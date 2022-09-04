Подмосковье 04 сентября 2022, 00:56 Поделиться Telegram

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Viber ХК «Витязь» обыграл омский «Авангарда» в первом домашнем матче в Балашихе Пресс-служба ХК «Витязь»

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Хоккеисты подмосковного «Витязя» вырвали победу у омского «Авангарда» в первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Встреча стала первой официальной игрой «Витязя» на новой домашней арене в Балашихе, сообщил Минкульт Московской области.

Перед началом матча перед зрителями и командами выступил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

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«Для нас было очень непросто принять решение по переезду „Витязя“ из Подольска в Балашиху, поэтому спасибо болельщикам из Подольска за то, что правильно восприняли эту инициативу. Большому хоккею в Балашихе быть! 15 сезон Континентальной хоккейной лиги объявляется открытым!» — сказал он.

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От лица губернатора региона Андрея Воробьева министр поблагодарил «Авангард» за прошедшие сезоны.

Матч пришли посмотреть более 5,5 тысячи болельщиков. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Витязя». Первую шайбу в ворота «Авангарда» забросил Иван Зинченко. Это произошло на 23-й минуте встречи. На 45-й минуте Кирилл Рассказов с передачи Никиты Гончарова поразил ворота омской команды.

За 10 секунд до финальной сирены Роман Абросимов забросил третью шайбу для подмосковной команды, которая и стала победной. «Витязь» одержал первую историческую победу на новой домашней арене. Команда набрала первые два очка в чемпионате КХЛ.

Следующую встречу подмосковный «Витязь» проведет с минским «Динамо» 5 сентября.

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