Хиты российского проката показали на акции «Ночь кино» в Подольске

Подольск присоединился к всероссийской акции «Ночь кино». В парке культуры и отдыха показали хиты российского проката: «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Пара из будущего», «Чемпион мира» и другие. Участие в мероприятии приняли свыше двух тысяч человек.

Ежегодный фестиваль в этом году приурочили ко Дню российского кино, 27 августа. Как рассказал директор парка Николай Степанов, фильмы показывали до двух часов ночи. Для гостей оборудовали комфортный кинотеатр под открытым небом.

«Я в первый раз на таком мероприятии, всегда сидела дома, сейчас решила с семьей выбраться в парк погулять. И подружка нам сказала, что вот сегодня кино будет идти, не слышала о таком. Все лето провела неизвестно где и вот в конце узнала, что вот кино, это очень интересно», — поделилась местная жительница.

Акцию проводят в Подольске в седьмой раз. В следующем году она пройдет в уже обновленном парке — его ждет реконструкция по программе губернатора. Там оборудуют открытую сцену и танцевальную площадку, обустроят центральную аллею и пешеходные дорожки.

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