Хитрости маркетинга и дегустация с искусственным интеллектом. Как прошел второй день Молочного форума

Второй день VI Международного агропромышленного молочного форума завершился в Красногорске. На нем состоялись 4 сессии деловой программы, посвященные обсуждению ключевых для отрасли вопросов: от развития племенного животноводства до маркетингового продвижения товаров. Кроме того, в течение всего дня работала выставка молочной продукции российских производителей, кулинарная зона, фотозона 360° и другие активности.

«Форум продемонстрировал отличные результаты. Позади два дня кропотливой работы, девять сессий деловой программы, крупнейшая выставка молочной продукции. В ходе многочисленных дискуссий с российскими и зарубежными производителями и представителями профильных организаций мы приблизились к пониманию того, в каком направлении отрасль будет развиваться в ближайшие годы и что еще нужно сделать для того, чтобы наши товары были конкурентными не только в России, но и на мировом рынке», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Второй день форума начался с круглого стола «Племенное животноводство. Новые условия селекционно-племенной деятельности». По мнению заместителя директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Галины Сафиной, Подмосковье было выбрано площадкой для молочного форума и для обсуждения племенного животноводства неслучайно — именно здесь создана вся необходимая система управления этой деятельностью.

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Дискуссия вокруг наиболее перспективных рынков для зарубежных поставок прошла в рамках сессии «Развитие экспортного потенциала России: государственная политика и современный контекст». По мнению директора Центра изучения молочного рынка, основателя The DairyNews Михаила Мищенко, у основных импортеров российской молочной продукции — стран СНГ — еще имеется большой потенциал, и наши производители должны стремиться его использовать.

На питч-сессии «Маркетинговое продвижение и позиционирование молочной продукции на рынке» своим опытом продвижения молочных продуктов поделились производители и представители консалтинговых агентств. О своих кейсах рассказали основатель и генеральный директор компании «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин, Senior Brand Manager DANONE Юлия Хайкина и многие другие.

Параллельно продолжилось обсуждение последствий введения обязательной электронной сертификации. Производители и эксперты обсудили процедуру подключения к системе, а также позитивные и негативные последствия, которые могут за собой повлечь новые требования к молочной продукции: от колебаний цен на товары до снижения числа фальсификата на рынке.

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В течение всего дня участникам мероприятия была доступна крупнейшая отраслевая выставка молочной продукции, на которой можно было попробовать сыры, йогурты, творог, молоко и другие продукты — свою продукцию представили свыше 20 экспонентов. Работала зона «умной дегустации», в рамках которой искусственный интеллект определял эмоции дегустаторов, а также фотозона 360° и стеллаж, на котором можно было увидеть полки супермаркетов с молочной продукцией такими, какими они были 5, 10 или 15 лет тому назад.

Площадка Молочного форума объединила участников из 30 стран мира. От Подмосковья в форуме приняли участие порядка 300 компаний.