Хирургическое отделение отремонтировали в больнице в Талдоме

В хирургическом отделении Талдомской больницы закончился текущий ремонт. В больнице проходили отделочные работы, покраска стен и потолков, заменялись двери и системы электроснабжения.

«Важно создавать комфортные условия в больнице, как для пребывания пациентов, так и для работы медицинского персонала. В прошлом году в регионе были отремонтированы 135 объектов. На данный момент ремонтные работы ведутся уже на 39», — рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Работы проходят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева под названием «Здравоохранение Подмосковья». Каждый год в хирургическом отделении этой больницы проходят лечение порядка 1300 человек. В учреждении стараются регулярно повышать качество оказания медицинской помощи населению.

После ремонта условия лечения и работы персонала станут более комфортными. Поменялся внешний облик, в больнице стало светлее, просторнее и чище. В палатах установили современную мебель, многофункциональные кровати. Как рассказал главный врач Талдомской больницы Игорь Давронов, такие условия настраивают пациентов на скорейшее выздоровление.