Хирургическое отделение больницы в Чехове получило новый ремонт

Третий и четвертый этажи хирургического корпуса Чеховской областной больницы обновились. Там завершился ремонт — рабочие частично заменили напольное покрытие двери, окна, светильники и обновили краску на стенах палат.

«В Московской области реализуется большая программа по текущему ремонту медучреждений. Отремонтировано уже более 70 объектов. Это важно, поскольку позволяет создать комфортные условия для пребывания и лечения пациентов, а также для работы медицинских специалистов. В Чеховской больнице отремонтировали хирургическое отделение, реанимацию и оперблок», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Но на этом обновление больницы не закончится. До конца этого года ремонт сделают и на втором этаже хирургического комплекса. Всего это отделение Чеховской областной больницы рассчитано на 71 пациента. В нем есть отделения реанимации, интенсивной терапии, операционной блок, а также кабинеты эндоскопии и рентгена.