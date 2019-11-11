Врачи со всей страны и новейшее оборудование. Хирургический центр в Дубне готовится к открытию

В Подмосковье готовят к открытию хирургический центр, который будет работать при Дубненской городской больнице. К этому шагу в наукограде шли около 20 лет. По оснащению равных ему в России — единицы.

Источник фото: телеканал «360»

Врачей искали по всей России — работа по подбору персонала в новый хирургический центр шла 10 лет. За это время штат медперсонала вырос больше, чем в четыре раза.

«Открыли современное отделение реанимации, без реанимационной поддержки проводить серьезные операции невозможно. Начали набирать штат. Город, понимая необходимость данного мероприятия, нашел способы выделять жилье, и с той поры мы приняли много специалистов по различным направлениям деятельности», — рассказал Алексей Осипов, главный врач Дубненской городской больницы.

Источник фото: телеканал «360»

Приглашали одних из лучших. Но этого мало. В ожидании открытия центра каждый повышал квалификацию: курсы, консультации с ведущими специалистами России, зарубежные командировки.

«В городе Дюссельдорф изучали возможности герниопластики, то есть лечение грыж оперативным путем, проходили практику в Англии в Портсмуте у знаменитого на весь мир доктора, которой помог освоить технологии лапароскопической резекции кишечника, в Израиле изучали минимальные инвазивные технологии», — отметил Александр Притула, заведующий хирургическим отделением № 1 Дубненской городской больницы.

Сейчас дубненские хирурги владеют сложнейшими техниками.

Источник фото: телеканал «360»

Тарас Тарасюк 15 лет работал в лучших московских больницах, пять лет — в Дубне. Он рассказал, что дубненские врачи ежегодно проводят больше пяти тысяч операций. Большинство с минимальной инвазивностью.

«Это не просто дань моде, это инструмент для скорейшей реабилитации, для менее травматичной хирургии, короткого пребывания пациента в стационаре. Этим мы все владеем и с вселением получаем больше возможности реализовать эти программы. В новом корпусе в новых операционных оснащение, которое должно быть на самом современном уровне: современное энергетическое оборудование, современные коагуляторы, ультразвуковые деструкторы», — объяснил Тарас Тарасюк, заведующий хирургическим отделением № 2 Дубненской городской больницы.

Источник фото: телеканал «360»

В новых операционных комплексный подход ко всему: автоматические двери, ламинарные потолки, которые в разы снижают риск инфицирования, бестеневые хирургические сенсорные лампы.

Травмотолог Александр Донской — коренной дубненец. До сих пор помнит дату первого рабочего дня в дубненской больнице — 17 июля 2012 года. Сегодня с гордостью показывает оборудование своей будущей операционной. Новая атроскопическая стойка позволит буквально через проколы вводить видеоэндоскопическую аппаратуру в сустав: осматривать и восстанавливать поврежденные связки.

«Здесь мы сможем не только крупные суставы, тазобедренный, плечевой, коленный, но и мелкие, это не в каждой больнице есть даже в столице. По техническому оснащению травматологическая служба будет очень на высоком уровне», — уточнил Александр Донской, травматолог-ортопед Дубненской городской больницы.

Источник фото: телеканал «360»

В России — 400, а здесь — сразу 20. Анастезиолог-реаниматолог Олег Попов рассказал, что система мониторирования задублирована с постом медсестры, со своего рабочего места она сможет отслеживать состояние каждого больного.

Все места оборудованы аппаратами для зарядки шприцов и капельниц. Все — в автоматическом режиме. И таких палат — три. Всего же коек в больнице 190, по сравнению со старым корпусом — больше в 2,5 раза. Палаты — как номера в отеле. Функциональная кровать, лампы ночного освещения, туалет и душ в каждой палате.

Самое главное — это консоль, которая предполагает индивидуальное снабжение кислородом. И сигнализация с дистанционным пультом управления. В любой момент пациент может вызвать медсестру или доктора.

Врачи уже готовы к переезду. Рабочие места и операционные обустроены. 15 ноября строители должны закончить работы и освободить место для хирургов.