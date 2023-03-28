28 марта 2023, 23:14
Хирургический центр Сергиево-Посадской больницы возглавил Александр Теляшов
В Сергиево-Посадской больнице хирургический центр, объединяющий сразу три профильных отделения, возглавил торакальный хирург Александр Теляшов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.
Александр Теляшов родился и вырос в Городецком районе Нижегородской области, в небольшой деревне Гурьево. После школы планировал поступить в мединститут, но мечту удалось осуществить только после окончания срочной службы.
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«Два года я был слушателем военно-медицинского факультета при Самарском государственном медицинском институте. После был перенаправлен в Хабаровск, где продолжил службу в рядах Российской Армии. Начинал с ординатора операционно-перевязочного взвода — это военное подразделение, в котором задействовано пять хирургов», — рассказал хирург.
После службы в Хабаровске Александр Теляшов проходил ординатуру по профилю «Хирургия» в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, после окончания которой он перешел работать в Центральный военный госпиталь ГУ Минобороны РФ, где дослужился до должности начальника хирургического отделения. Последние десять лет Александр работал торакальным хирургом в ГКБ имени Давыдовского. С февраля 2023 года Александр Теляшов возглавил хирургический центр при Сергиево-Посадской районной больнице.
«Считаю, что мой опыт будет полезен. Хирургия стремительно меняется, меняются методы лечения — лидерские позиции занимают малоинвазивные методы лечения. Скажу сразу, работы предстоит много. Всем действующим хирургам предложим пройти обучение, чтобы повысить уровень мастерства», — отметил Александр Теляшов.
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