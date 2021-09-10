Хирургический корпус открылся в Ивантеевке после капитального ремонта

В Ивантеевской городской больнице завершился капитальный ремонт хирургического корпуса. Там установили все необходимое оборудование и обновили внутреннюю отделку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В хирургическом корпусе Ивантеевской больницы в рамках ремонта обновили фасад, выполнили внутренние отделочные работы, полностью заменили коммуникации, установили новые лифты.

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что во время проведения всех работ жителям округа продолжали оказывать медицинскую помощь. Это стало возможным благодаря тому, что ремонт приводился в несколько этапов.

«Сейчас здесь созданы все необходимые условия для качественной диагностики и оперативного лечения пациентов. Установлено современное медицинское оборудование, в том числе аппараты КТ, рентген, УЗИ и другая медицинская техника. Созданы комфортные условия для врачей и пациентов», — уточнила Стригункова.

Хирургический корпус рассчитан на 190 коек. В нем есть реанимация, отделения хирургии, неврологии, офтальмологии, кардиологии, гинекологии, травматологии, урологии, ЛОР, отделения функциональной и рентген-диагностики, приемный покой.