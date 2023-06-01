Подмосковье 01 июня 2023, 09:33 Хирургический корпус областной больницы в Одинцове отремонтируют к концу 2024 года

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Здание хирургического корпуса областной больницы в Одинцове закрыто на ремонт. Работы планировалось завершить в начале 2025 года, но строителям удастся сделать это раньше — к концу 2024 года.

Сейчас на объекте идет демонтаж и вывоз устаревшего оборудования. После этого подрядчик сможет приступить к полному обследованию здания. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов рассказал, что подрядная организация обещает сдать объект раньше срока.

Хирургический корпус после ремонта станет более комфортным для пациентов.

«Мы отремонтируем помещение компьютерной томографии. Рядышком будет находиться аппарат МРТ. В этом корпусе будет вся диагностика, не нужно пациентов водить в другие корпуса», — рассказал главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.

Также медицинское учреждение станет пилотным в Московской области по внедрению системы разделения потоков пациентов в зависимости от тяжести состояния.

На время ремонта оказание плановой и экстренной медицинской помощи жителям Одинцовского округа не приостанавливается — все отделения переведены в другие корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в центре реабилитации бойцов СВО «Ясенки» появится новое оснащение и бассейн.

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