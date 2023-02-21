Подмосковье 21 февраля 2023, 14:31 Хирургический корпус больницы в Коломне отремонтируют до конца 2023 года

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Обновление хирургического корпуса № 2 продолжается на улице Октябрьской революции в Коломне. Ход работ проконтролировали специалисты компании «Управление технического надзора капитального ремонта».

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Сейчас в здании ведется монтаж системы отопления, делаются перегородки. Старое покрытие сняли со стен и пола, поверхности готовят к дальнейшим действиям. Завершение капитального ремонта планируется в четвертом квартале 2023 года.

«За ходом ремонтных работ наблюдают специалисты компании „УТНКР“, что гарантирует соблюдение технологических процессов подрядчиком. Что так же важно, происходит контроль за сроками реализации проекта», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Хирургический корпус возводился в период с 1931 по 1937 год. Это самый старый стационар на территории больничного городка в Коломне.

Когда здание обновят, здесь будет региональный сосудистый центр с неврологическим отделением. Помощь в стенах отремонтированного корпуса начнут получать больные с инсультами, и не только.