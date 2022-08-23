Хирургический корпус больницы реконструируют в Подольске

Минимущество Подмосковья передало Подольску участок площадью 8,9 гектара для реконструкции хирургического корпуса областной больницы. Там будет реанимационное отделение и актовый зал. Работы завершат в 2023 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате чего здесь появится реанимационное отделение на 18 мест и современный актовый зал, в котором в том числе будут проводиться телемедицинские консультации для жителей как с медицинскими организациями Московской области, так и с федеральными центрами по различным вопросам, касающимся диагностики и лечения заболеваний, а также проведения различных медицинских исследований», — рассказала глава министерства Наталья Адигамова.

Отделение реанимации будет соединено с приемным покоем регионального сосудистого центра и ангиографической операционной через лифт. Это позволит сократить время между приемом, осмотром и проведением медицинских вмешательств пациенту. Также в нем будет четыре зала, две противошоковые палаты и другие помещения.

Как отметил главврач больницы Вардан Геворкян, реконструкция сделает медицинскую помощь доступней и качественней.

«Создание нового реанимационного отделения, увеличение количества коек и размещение их в непосредственной близости от основных подразделений центра и операционного блока обеспечит наиболее эффективное использование уже имеющихся диагностических комплексов и лечебных помещений», — отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в Подмосковье. Эту работу уже начали проводить.