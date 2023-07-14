Подмосковье 14 июля 2023, 17:44 Хирургический корпус больницы № 45 и Центр реабилитации модернизировали в Звенигороде с начала года пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Программа «Здоровье Подмосковья» помогает строить и ремонтировать медицинские учреждения, закупать оборудование и подбирать персонал для медицинских учреждений региона. Благодаря ей в Звенигороде модернизировали хирургический корпус больницы № 45 и Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации.

Обновленный хирургический корпус больницы № 45 в Звенигороде открылся еще весной. Преобразился и Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации: там оборудовали семь операционных на 300 мест.

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Также жители Одинцовского округа оценили новый Центр диспансеризации «Здоровье Подмосковью» на улице Бирюзова. Это один из трех пилотных комплексов в Московской области. Всего за пару часов здесь можно пройти все необходимые обследования.

«Ведем серьезную работу по привлечению узких специалистов, оснащаем наши медучреждения современным, высокотехнологичным оборудованием — в том числе заменяем аналоговое на цифровое. С начала года в наши больницы поступило 38 единиц тяжелого медоборудования», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С каждым годом жители оценивают уровень медицины в Московской области все выше, а количество жалоб от пациентов медучреждений региона постоянно сокращается.

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