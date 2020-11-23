«Чудеса медицины в умелых руках». Как хирургический комплекс в Дубне работает в пандемию

Это онкологические и сердечные заболевания, травмы — медики работают по всем направлениям. Несмотря на коронавирус, важно сделать акцент и на плановой помощи, отметил глава региона.

«Наши врачи очень большую работу делают. Назову это подвигом — особенно вытаскивать практически с того света. Это тяжело. В отличие от весны, осенью для нас стратегической задачей стало сохранить плановую помощь. Мы находимся в клинике, которая каждый день делает около 30 разноплановых операций. Сейчас с некоторыми из пациентов смогли пообщаться. Никто камень не бросил — только слова благодарности», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Воробьев вручил медикам награды. Четверо специалистов из Талдомского округа получили орден Пирогова, три человека — благодарность губернатора, столько же стали заслуженными работниками здравоохранения региона.

Сегодня медицина может делать чудеса, если делать это вовремя умелыми руками Андрей Воробьев.

«Здесь в вашем лице я хочу поблагодарить всех наших врачей, медсестер, всех тех, кто вовлечен. Это большое дело. Да, клинику можно построить — инвестировать деньги, покрасить, побелить. Но без специалистов — людей, которые знают свое дело, — это бесполезно», — сказал губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Хирургический центр в Дубне

Он осмотрел учреждение вместе с его главным врачом Алексеем Осиповым. Здесь работает передовое оборудование, позволяющее проводить самые современные операции.

«Сегодня, признаюсь, тем, что увидел, очень удовлетворен. Слов „восхищен“ или каких-то других преувеличений я избегаю. Но то, что я вижу, — это профессиональное и серьезное отношение. Мне очень приятно. Я горжусь, что у нас такие врачи», — подчеркнул Воробьев.

Хирургический центр начали строить в 2008 году. Запустили его в прошлом марте. Здесь есть отделения травматологии, ортопедии, урологии, гинекологии, оперативной онкологии и другие. Вскоре планируют создать и отделение для детей. Губернатор пообещал уделить этому особое внимание.

Открытие нового центра совпало с началом пандемии в России, поэтому врачи учреждения сразу же включились в работу. Сюда доставляли лишь пациентов без COVID-19, чтобы лечить разные заболевания, но не допустить распространения вируса в центре. В итоге корпус ни разу не закрыли на карантин.

Все восемь операционных задействованы. Нам приятно, что Дубна стала центром притяжения пациентов из разных регионов, округов нашей Московской области. Еще раз спасибо. Ну а мы будем помогать и будем стараться делать все, чтобы вы работали Андрей Воробьев.

Сегодня в хирургическом центре работает 41 врач — 80% имеют высшие квалификационные категории, а также 106 средних медицинских работников. Всего 202 человека.