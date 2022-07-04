Хирурги в Раменском удалили ребенку возникшую из-за укуса собаки опухоль

В Раменскую областную больницу поступила 14-летняя девочка, у которой была гигантская фиброма на ушной раковине. Выяснилось, что она возникла после укуса собаки, когда в рану попал инородный белок из слюны. Операция прошла успешно, ребенка уже выписали домой.

В случае девочки доброкачественная опухоль постоянно покрывалась язвами и кровоточила. Медики отметили, что такие фибромы просто не могут пройти самостоятельно, обязательно нужно хирургическое вмешательство. Если бы не операция, фиброма росла бы дальше и продолжала бы кровоточить.

«Тем более когда речь идет о детях, рисковать нельзя, нужно своевременно обращаться к специалисту. Мы провели комбинированную операцию: за счет одного разреза удалили новообразование и по просьбе самой пациентки и ее родителей провели отопластику — скорректировали одностороннюю лопоухость», — сказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

В итоге операция прошла успешно, уже через день ребенка выписали домой. Сейчас девочке предстоит реабилитация. Развитие медицины в Московской области остается под личным контролем губернатора региона Андрея Воробьева. Для медиков назначают новые льготы, профессия всячески поддерживается, в больницы поступает новое современное оборудование.