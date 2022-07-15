Хирурги удалили опухоль и сохранили почку младенцу в Балашихе

Сложную операцию провели крохотному пациенту онкохирурги Московского областного онкологического диспансера в городе Балашихе. Им удалось вырезать злокачественную опухоль, сохранив жизненно важный орган ребенка.

Еще в месяц у малыша была выявлена злокачественная опухоль надпочечника, однако тогда оперировать было слишком рано. Врачи наблюдали пациента все это время, и спустя несколько месяцев вновь сделали УЗИ и КТ. Оказалось, что размеры опухоли достигли пяти сантиметров. Она окутывала почечную артерию, плотно прилегала к вене и печени. Было принято непростое решение об операции десятимесячного ребенка.

«Операция была сложная и кропотливая — необходимо было отделить опухоль от окружающих тканей. В результате, правую почечную артерию и нижнюю полую вену удалось отделить от опухоли, не повреждая стенки сосудов. Кровоснабжение правой почки не пострадало», — рассказал детский онколог-хирург Владимир Стрыков.

Благодаря слаженной работе хирургов, операция прошла успешно и сейчас ребенок продолжает лечение в стационаре детского отделения онкологического диспансера. Врачи отмечают, что сохраненная почка сыграет большую роль в последующем лечении малыша. Даже если потребуется химиотерапия, с двумя почками он перенесет ее намного легче.