Подмосковье 11 января 2024, 16:44 Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства спасли девочку с двумя матками Unsplash

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Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства провели операцию 11-летней девочке с двумя матками. Она поступила в учреждение в тяжелом состоянии с жалобами на сильное вздутие и асиметрию живота, которые беспокоили ее три месяца.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, обследование выявило у пациентки две матки, в одной из которых был сильный воспалительный процесс. Ранее о патологии девочка и ее родители не знали.

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Из-за сильного воспаления хирурги приняли решение о проведении экстренной операции. По словам заведующего отделением Владимира Трунова, такое состояние могло угрожать жизни ребенка.

«Заполненная гноем матка, не только полностью теряет свою функцию, но и несёт в себе прямую угрозу перитонита, то есть разрыва и попадания гнойного содержимого в брюшную полость, что может стать критическим для жизни ребенка. Поэтому нашими врачами было принято решение об удалении нагноившейся правой матки, с полным сохранением левой матки», — сказал он.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана.

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