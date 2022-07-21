Хирурги МОНИКИ спасли подростка с деформацией грудной клетки

Молодой пациент поступил в детское отделение хирургии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. У 16-летнего юноши была воронкообразная деформация грудной клетки.

Такая деформация — это врожденный порок развития грудной стенки. При нем западают грудина и передние отделы ребер. Врачи также обнаружили у мальчика нарушения работы сердца и легких. Детский хирург МОНИКИ Владимир Гацуцын рассказал, что операцию пациенту провели малоинвазивным способом — ввели под грудину титановую пластину, которая выплавит кости до физиологической формы.

«Она вводится через два небольших надреза — без удаления костей и хрящей или переломов — сроком на три года. По истечении этого периода мы удалим пластину и грудная клетка будет выглядеть абсолютно здоровой — без каких-либо следов хирургического вмешательства», — рассказал врач.

Источник фото: телеканал «360»

Мальчика уже выписали из больницы, он будет наблюдаться у хирурга и выполнять все рекомендации врачей.

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